Ravenna ospita il convegno sulla Sla: una sguardo alle ultime novità terapeutiche

Venerdì al Grand Hotel Mattei di Ravenna si svolgerà il 3° "Convegno SLA/ALS formazione e informazione - Sempre avanti!" un evento gratuito patrocinato da Aisla, AssiSLA, Ausl Romagna, Comune di Ravenna, Lions Club Bisanzio, OMCeO Ravenna, OPI Ravenna, Rotary Club Ravenna e rivolto ai professionisti sanitari ma aperto anche al pubblico, alle persone affette da SLA e ai loro familiari e caregivers. Responsabili Scientifici dell’evento sono il prof. Andrea Calvo e il dott. Pietro Querzani.

L’evento, promosso da FabiOnlus, grazie all’intervento di medici specialisti neurologi, gastroenterologi e palliativisti, prosegue nell’obiettivo di far luce sulle ultime novità in ambito terapeutico. Importante il confronto fra i partecipanti alla Tavola Rotonda, dove saranno approfondite le modalità di gestione della patologia da parte dell’AUSL Romagna. FabiOnlus nasce il 31 marzo 2016, su iniziativa di un gruppo di familiari ed amici di Fabio Bazzocchi per provvedere, attraverso un appello alla solidarietà rivolto alla comunità, alle cure necessarie ad affrontare la malattia. Allo stesso tempo gli 11 soci fondatori e i soci attivi, con il complesso delle loro attività, intendono far germogliare sensibilità e attenzione verso tutti i malati di SLA e le loro famiglie, per sostenere l'assistenza e incoraggiare la ricerca.