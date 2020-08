'Ravenna per tutti', nasce una guida per un turismo senza barriere

Dal raggruppamento di imprese che ha scelto come denominazione distintiva “Ravenna per tutti”, nasce l'omonima guida, una guida culturale e turistica ai Monumenti Unesco della destinazione Ravenna, con l'obiettivo di garantire una “esperienza culturale per tutti”, e allo stesso tempo un'opportunità di business per le imprese turistiche della nostra città d’arte. Una vera e propria sfida per la realizzazione di una destinazione turistica inclusiva dove tutti possono essere turisti. In un periodo difficile per il sistema turistico nazionale, l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una opportunità, che una destinazione turistica importante come Ravenna deve cogliere.

Il turismo accessibile è infatti il turismo attento alle esigenze (parliamo di qualità applicata all’offerta) delle persone anziane (saranno entro il 2050 oltre il 34% della popolazione europea), delle famiglie con bambini piccoli, di chi ha intolleranze alimentari e anche le persone che hanno disabilità (da sole queste valgono oltre 80 milioni di persone in Europa e 10 milioni in Italia). Un mercato che può valere fino al 20% del fatturato turistico di una destinazione. L’idea che ha portato alla realizzazione della guida è partita da un progetto, rivolto a tutte le imprese operanti nel territorio ravennate, “La responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione, tra competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela dell'ambiente”, realizzato su iniziativa della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione del Comune di Ravenna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Un filone del progetto ha individuato nel “turismo inclusivo e accessibile”, inteso in tutte le sue forme ed espressioni (balneare, artistico-culturale, enogastronomico, ambientale, sportivo, ecc..), un ambito di lavoro su cui realizzare un percorso con l’intenzione di attivare progettualità innovative, anche attraverso l’azione in rete tra imprese.

Al termine del percorso laboratoriale, alcune imprese e ssociazioni hanno condiviso l’intenzione di costruire un “sistema di offerta integrato” tra servizi turistici (ospitalità, ristorazione, balneazione, animazione, mobilità, ecc..) e servizi socio-assistenziali e sanitari, delle imprese del territorio in grado di aumentare la soddisfazione delle persone, offrendo servizi progettati per tutti e senza barriere favorendo la qualificazione del territorio ravennate relativamente al turismo inclusivo. L’accordo di partnership ha espresso quindi la comune volontà tra i soggetti firmatari di sviluppare sul territorio ravennate un’offerta adeguata ai diversi fabbisogni derivanti dalle condizioni psico- fisiche dei clienti e di garantire la piena fruizione dell’esperienza turistica al maggior numero di persone.

“Da questa partnership e collaborazione è nata “Ravenna per tutti”, una guida culturale e turistica della destinazione Ravenna, realizzata con la collaborazione e l'assistenza dell'Associazione Village for all – V4A®, per promuovere e sviluppare un turismo senza barriere. Un primo passo operativo, un esempio concreto - dichiara Daniele Modanesi, coordinatore del gruppo e direttore della Società Campeggi srl - che offre anche al territorio la possibilità di promuovere l’allargamento della base partecipativa ad ulteriori soggetti e aziende del territorio che ne condividano gli scopi e le modalità”.

"Pensare e progettare in modo accessibile - evidenzia Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ravenna - vuol dire diventare, come comunità, più inclusivi e, come territorio, più competitivi. Iniziative come questa, orientate a favorire e a potenziare il sistema dell'accessibilità nel settore turistico, sono l'esempio di un grande lavoro di squadra tra imprese e tra imprese e istituzioni, nonché di una sensibilità diffusa sui temi della disabilità, che ci porta a costruire, insieme, risposte concrete".