Ravenna premiata a Parigi per il progetto innovativo sulla blue e green economy

Circa un anno fa prendeva il via il progetto "ORA! – Outpost Ravenna for Energy Transition", promosso da Joule, la scuola di Eni per l’impresa, insieme al Comune di Ravenna con il partner tecnico Mind the Bridge. Si tratta di una piattaforma di innovazione dalla forte vocazione internazionale focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e green economy, opera tramite tre macro attività, sinergiche e complementari tra loro, che riguardano la transizione, l’attrattività e la formazione e che hanno portato, nel corso di questo primo anno, risultati importanti per il nostro territorio. "ORA!" è emerso come faro di innovazione e sostegno per le PMI nazionali e internazionali nel settore energetico, principalmente grazie al Venture Client Lab, programma che fa incontrare le PMI con le aziende locali. Questo ha portato alla partecipazione di 250 startup provenienti da 8 paesi e più di 3 PoC (Proof of Concept) attesi. Inoltre, 8 studenti universitari neolaureati selezionati hanno avuto accesso ad un programma di formazione, l’Open Innovation della durata di un anno, applicato all’economia blu e verde, che ha migliorato le competenze dell’ecosistema locale dell’innovazione.

Grazie a tali risultati ieri il Comune di Ravenna è stato premiato a Parigi in occasione della prima edizione degli Startup Ecosystem Stars Awards 2023, evento organizzato dall'International Chamber of Commerce (ICC) per riconoscere le migliori pratiche messe in campo da programmi e organizzazioni per il sostegno e la promozione dell’innovazione nel proprio territorio (città, regioni o paesi). Il Comune di Ravenna ha ricevuto un riconoscimento negli ambiti “Industry & SME Support” e “Talent & IP”, per aver dimostrato “l'efficacia dell'applicazione del modello Venture Client a livello territoriale, facilitando le partnership tra aziende locali e startup internazionali e sottolineando l'importanza dello sviluppo dei talenti locali". Il premio è stato ritirato dall’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi.

“Questo riconoscimento - commentano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora Randi – ci rende doppiamente orgogliosi perché lo riteniamo frutto di un lungo percorso, che vede Ravenna città dell’Energia da almeno settant’anni e oggi più che mai uno dei principali hub energetici in Europa; da noi si concentrano know-how, competenze, esperienze e importantissimi progetti di livello nazionale e internazionale nell’ambito della green e della blu economy. In questo contesto un anno fa abbiamo chiesto ad un grande gruppo come Eni, all’avanguardia sui temi del trasferimento tecnologico e dell’accelerazione di impresa, di diffondere queste opportunità e questi strumenti al tessuto produttivo. Oggi alla luce dei risultati raggiunti dal progetto ORA! in un solo anno di attività è evidente che l’obiettivo di fare rete con l’intero tessuto economico e imprenditoriale nel nostro territorio, producendo internazionalizzazione, crescita e innovazione diffusa è stato ampiamente raggiunto”.