Ravenna prima in Italia nell'adesione alla campagna contro l'endometriosi

Ravenna è la città italiana che ha avuto più adesioni in assoluto fra i commercianti alla campagna “Vetrine consapevoli” per la lotta all’endometriosi: lotta che prosegue per tutto il mese di marzo ed è organizzata in collaborazione con l’A.P.E. - Associazione Progetto Endometriosi, l’associazione nazionale costituita da pazienti affette da questa malattia.

Nella nostra città sono stati quasi 60 i negozi aderenti. Grande merito è certamente del Quartiere Alberti: gli esercenti che fanno parte del comitato di quartiere hanno partecipato in massa, al punto che sono 44 i negozi all’interno dei quali è possibile trovare il materiale (depliant, espositori, palloncini rosa) che informa sulla lotta all’endometriosi e sulle iniziative di A.P.E.

Così nei giorni scorsi due assessore della Giunta Comunale, Federica Moschini e Annagiulia Randi, sono state in visita agli esercizi della zona di viale Alberti: per ringraziare il Quartiere di questa massiccia presenza e dare il proprio supporto alla campagna.

L’endometriosi è una malattia cronica che può interessare fino al 10% della popolazione femminile in età fertile, e che si manifesta con sintomi vari (da dolori mestruali intensi a infertilità, da gonfiori addominali a dolori durante i rapporti sessuali…).