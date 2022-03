Ravenna protagonista dell'Eurovision Song Contest: le riprese della Rai esaltano i simboli della città

Ravenna sarà una delle città protagoniste delle cartoline, a cura della Rai, che introdurranno le esibizioni dei quaranta artisti partecipanti all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Come da tradizione all’Eurovision, il paese ospitante ha l’opportunità di mandare in onda video che mostrino i luoghi scelti per promuovere il territorio sfruttando l’importante vetrina offerta dalla kermesse musicale internazionale, che l’anno scorso ha registrato 183 milioni di spettatori. Ogni esibizione dei cantanti sarà anticipata da una “cartolina” e Ravenna sarà protagonista di una queste, individuata per la sua bellezza e il suo patrimonio storico artistico. Le riprese curate dalla Rai metteranno in risalto alcuni luoghi della città selezionati dalla produzione: piazza del Popolo, la passeggiata in Darsena di città, il Mausoleo di Teodorico al tramonto.

“Sono davvero entusiasta della scelta ricaduta su Ravenna per il progetto ‘The Sound of Beauty’ il suono della bellezza, tema artistico che identifica l’Eurovision 2022 - dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - Saremo presto al lavoro per affiancare il team di produzione nella realizzazione delle riprese e fare in modo che il risultato sia il migliore possibile. La cartolina che verrà dedica alla nostra città durante l’Eurovision Song Contest rappresenta una bellissima opportunità di visibilità a livello internazionale”.

La manifestazione canora internazionale verrà trasmessa da Rai1 in tre prime serate e sarà condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. I vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, con la loro canzone “Brividi”. In qualità di membro dei Big 5 (e in quanto Paese ospitante), l’Italia è già qualificata alla finale del 14 maggio, al pari di Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. La posizione in cui si esibirà l’Italia all’Eurovision 2022 verrà rivelata a marzo, sarà, quindi l’unico Paese ad avere una posizione già determinata nella finale.