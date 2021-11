Ravenna 'R-Esiste' e scende in piazza per il Ddl Zan: "Affossata una legge che tutela le vite"

Anche Ravenna si mobilita per mostrare dissenso per l'affossamento del Ddl Zan, e lo fa con la manifestazione 'Ravenna R-Esiste!', un presidio per la tutela delle persone Lgbt+, delle donne e delle persone con disabilità. L'evento si svolgerà sabato 6 novembre alle 17 in piazza Kennedy.

"Il 27 ottobre la gran parte di senatori e senatrici ha affossato il Ddl Zan utilizzando il voto segreto, con questo ennesimo atto di violenza istituzionale contro le persone marginalizzate - commenta Ciro Di Maio, presidente Arcigay Ravenna - Una legge già frutto di compromessi, ma che poteva essere uno spiraglio verso l'avvicinamento a una società più giusta, verso una più ampia tutela dei diritti di coloro che quotidianamente subiscono discriminazioni e violenze misogine, abiliste e omotransfobiche. Moltissime persone si sono sentite tradite, scoraggiate, umiliate. Ravenna vuole mostrare alla politica che la società civile è stanca di rimanere in silenzio, che Ravenna R-Esiste. Ravenna vuole mostrare che trova vergognoso esultare per l'affossamento di una legge che tutela le vite. Ci saremo con i nostri volti, nomi, corpi e le nostre storie perchè non ci nascondiamo di fronte alla segretezza di un voto, ma rivendichiamo il nostro spazio. Rilanceremo la nostra azione politica insieme alle reti informali, alle associazioni e a tutte quelle persone che credono nell’uguaglianza, nell’inclusione e nel rispetto di tutte e di tutti. Noi esistiamo e resistiamo, e vogliamo farlo sapere".

"Scendiamo in Piazza a protestare perché nulla è mai stato regalato in fatto di diritti - aggiungono da Ravenna in Comune - Tutto si deve alle lotte. Il rischio di un arretramento ulteriore è più forte che mai. Per dare nuovo slancio alle battaglie sui diritti l’invito è a ritrovarci tutte e tutti in piazza Kennedy".

Le adesioni sono in corso di aggiornamento, le realtà che ad oggi hanno aderito e organizzano la manifestazione sono Arcigay Ravenna Elio Venturi, Movimento Consumatori Ravenna Aps, Linea Rosa, Radicali, Più Europa Ravenna, Cgil Ravenna, Circolo Arci Dock61, Coraggiosa Ravenna, Arci Provinciale Ravenna, Giovani Democratici, Partito Democratico Ravenna, Amnesty International, Movimento 5 Stelle Ravenna, Affetti Oltre il Genere, Sinistra Italiana Ravenna, Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Ravenna, Famiglie Arcobaleno, Cnai di Ravenna, Libera Ravenna, SoConfussa Staff, Articolo Uno Ravenna, Femminile Maschile Plurale, Aics Emilia Romagna, Agedo Rimini e Cesena - Per la Romagna, Casa delle Donne Ravenna, Anpi Ravenna.