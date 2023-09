Ravenna ricorda caduti, dispersi e vittime di tutte le guerre: "Si sacrificarono per costruire la Repubblica"

Sabato mattina, il vicesindaco del Comune di Ravenna Eugenio Fusignani, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha preso parte alla Giornata del ricordo dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di tutte le guerre che si è svolta nella chiesa di San Romualdo e proseguita poi in piazza del Popolo con la deposizione delle corone. Presenti diverse autorità civili e militari, associazioni d’arma e la banda cittadina.

“Celebrare questa giornata – ha dichiarato il vicesindaco Eugenio Fusignani – è importante e lo è ancora di più grazie alla presenza dei ragazzi della scuola media Novello. Il tributo che si deve ai caduti, ai dispersi e alle vittime civili di guerra è un tributo fondamentale visti i numerosi sacrifici che sono serviti per costruire la Repubblica nella quale viviamo. I valori che sono nella Costituzione sono difesi da ogni cittadino e dalle forze armate che garantiscono la sicurezza nazionale e sono sempre pronte a portare aiuto e soccorso, come nei drammatici eventi alluvionali che hanno colpito i nostri territori lo scorso maggio. Dobbiamo continuare tutti insieme a mantenere vivo un senso civico che, nei valori di libertà, uguaglianza e fratellanza, garantisce l’unità nazionale”. In conclusione il vicesindaco ha poi ringraziato tutte le associazioni combattentistiche e d’Arma.