Ravenna ringrazia i Paesi europei che hanno dato il loro aiuto durante l'alluvione

Le iniziative divulgative sull’Unione Europea entrano nel vivo con Ravenna e la sua provincia giovedì 9 maggio, in occasione della festa dell’Europa, nella ricorrenza della dichiarazione Schumann. Questa mattina in Piazza San Francesco è andata in scena una cerimonia di ringraziamento per la solidarietà dimostrata dai Paesi che hanno aiutato Ravenna durante l’alluvione, promossa dalla Provincia di Ravenna con la partecipazione della Commissione europea. Presenti rappresentanze diplomatiche di Slovenia, Slovacchia, Belgio e Francia, oltre al sindaco Michele de Pascale e a diversi sindaci dei comuni alluvionati, l'assessora regionale alla Protezione Civile Irene Priolo, il Prefetto Castrese de Rosa e il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini. A seguire le bandiere dei paesi europei coinvolti sono state collocate nella sala del consiglio provinciale.

"Dai tanti sentimenti sbagliati di questo tempo, noi ci siamo voluti tenere lontano da quello dell’ingratitudine - commenta il sindaco Michele de Pascale - Oggi, nella Giornata dell'Europa, abbiamo celebrato Francia, Belgio, Repubblica di Slovacchia e Repubblica di Slovenia, i 4 paesi che hanno risposto al nostro appello di aiuto, durante l’alluvione dello scorso maggio, con grande generosità, solidarietà e prontezza, inviandoci gli aiuti necessari. Per non dimenticare mai questo loro aiuto, per ricordare l'importanza della solidarietà tra i popoli europei e per celebrare l'integrazione che ci unisce, abbiamo deciso di onorare questi paesi collocando le loro bandiere nella sala del consiglio Provinciale".

Fino alle 17.00 a Palazzo Rasponi Delle Teste avrà luogo Europa role play, simulazione del Parlamento europeo con tutti istituti superiori di Ravenna. 'Clima, local climate change' è invece il titolo della mostra fotografica di F. De Marco e G. Cerè che inaugura alle 17.30 e che sarà aperta fino al primo giugno in Viale Berlinguer 30. Alle ore 17.30 in Sala Buzzi, Viale Berlinguer 11, si terrà la conferenza “Ravenna all’epoca degli Ottoni a cura di Circolo Amici di Speyer. Negli eventi del maggio europeo ci sarà un attenzione particolare alle elezioni europee, che rappresenteranno un momento di democrazia condiviso da milioni di cittadini e cittadine europei.