Da Ravenna a Roma in 5 ore: in arrivo nuovi treni veloci per l'estate

Nuovi treni veloci per raggiungere la capitale in poco più di 5 ore. Parte dal 9 giugno la "Trenitalia Summer Experience", che pota in dote per l'estate nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, montagna e città d’arte dell'Emilia Romagna. In arrivo più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile. Tra le novità, anche un aumento delle "corse" tra Ravenna e Roma.

Con il nuovo orario estivo, in vigore dal 9 giugno 2024, con le Frecce di Trenitalia l’Emilia-Romagna sarà maggiormente collegata da Nord a Sud e verso la Riviera Romagnola dove si avranno fino a 36 fermate a Rimini (6 fermate in più rispetto alla stagione invernale), fino a 20 a Riccione (+14 verso la stagione invernale) e fino a 4 a Cattolica (tutte estive). Saranno disponibili oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con 6 collegamenti in più: 2 treni giornalieri tra Milano e Pescara (fermate a Reggio Emiia AV, Bologna, Rimini e Riccione) e, nel weekend, 2 collegamenti tra Bolzano e Pescara (fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica). Raddoppiano nel fine settimana i collegamenti Roma - Ravenna via Rimini e con fermata a Riccione: la nuova coppia di treni partirà da Roma alle 10.05 il sabato (arrivo a Ravenna alle 15.12) e alle 6.52 la domenica (arrivo a Ravenna alle 12.14) con rientri alle 16.50 a Ravenna (arrivo a Roma alle 22.00). Gli orari di queste nuove corse sono studiati per consentire di sfruttare al massimo anche le ore del giorno di arrivo e quello di partenza.

Si arricchisce anche l’offerta notturna per l'Emilia Romagna: oltre ai 2 Frecciarossa della tratta Milano-Reggio Calabria, che consentono di raggiungere la Calabria da Bologna e Reggio Emilia AV, disponibili nelle giornate a più alta richiesta, ci saranno anche 2 nuovi Frecciarossa che viaggeranno di notte tra Milano e Lecce, sempre nei momenti a più alta richiesta, si parte la sera da Parma (23.41), Reggio Emilia (23.56), Modena (00.11) e Bologna (00.35) e al mattino si arriva in Puglia a Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce (7.57). Il rientro è alle 21.05 da Lecce (Bologna 5.31, Modena 5.58, Reggio Emilia 6.15, Parma 6.33). Prevista anche la fermata di Rimini. Confermato il servizio Frecciarossa + Parmalink, che, con 18 corse bus al giorno, consente di raggiungere Parma con un comodo interscambio a Reggio Emilia AV.