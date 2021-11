Ravenna scende in piazza per il Ddl Zan, Di Maio (Arcigay): "Rivendichiamo il nostro spazio"

Ravenna scende in piazza per il Ddl Zan, dopo l'affossamento del disegno di legge in Senato che ha scatenato tante reazioni politiche anche nel Ravennate. L'appuntamento è per sabato 6 novembre alle 17 in piazza Kennedy dove Arcigay Ravenna ha chiamato a raccolta i sostenitori di un disegno di legge contro l'omotransfobia. "Il Ddl Zan fissava l'illegalità dei comportamenti discriminatori relativi all'orientamento sessuale ed identità di genere - afferma il presidente di Arcigay Ravenna Ciro DI Maio - Ravenna vuole mostrare alla politica che la società civile è stanca di rimanere in silenzio, che Ravenna resiste. Ravenna vuole mostrare che trova vergognoso esultare per l'affossamento di una legge che tutela le vite. Ci saremo con i nostri volti, nomi e corpi perchè non ci nascondiamo di fronte alla segretezza di un voto, ma rivendichiamo il nostro spazio".

"Recentissimo l'ultimo caso di omotransfobia di cui veniamo a conoscenza - continua Di Maio - nella vicina Ferrara dei ragazzi sono stati aggrediti il 31 ottobre con petardi, insulti ed invettive con dei richiami al fascismo. Il video dell'accaduto pubblicato sui social riporta commenti denigratori e che dimostrano quanto il comportamento visto in senato faccia sentire alcune persone autorizzate a compiere tali atti".