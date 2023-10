Ravenna scommette sulle crociere, protagonista all'Italian Cruise Day. Nel 2024 l'Adriatic Sea Forum

Le crociere a Ravenna sono un grande successo. Comune, Autorità Portuale e Rccp (Ravenna Civitas Cruise Port), società concessionaria del terminal crociere, sono stati a Taranto, per partecipare all’Italian Cruise Day e rinnovare, anche in occasione di questo importante appuntamento, l’impegno per promuovere la città di Ravenna.

Tutte le Istituzioni ravennati sono concordi nell’affermare che a Ravenna, il progressivo aumento delle navi che scelgono di attraccare al terminal crociere, sta rappresentando una occasione unica di conoscenza, promozione e crescita economica per l’intero territorio ravennate e non solo. Il 2022 si è concluso con un bilancio molto soddisfacente e i dati del 2023 lasciano intravedere un anno con numeri ancora più importanti.

Proprio per consolidare questi risultati e, laddove possibile, gettare le basi di una ulteriore crescita, e presentare i propri progetti per il futuro, Comune, Autorità Portuale e Rccp hanno partecipato a Taranto all'undicesima edizione del forum, ideato e realizzato da Risposte Turismo (nella foto, il Direttore Operativo dell’Autorità Portuale di Ravenna, Mario Petrosino, l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, la General Manager di Ravenna Civitas Cruise Port, Anna D’Imporzano e Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo) sull'industria e il turismo crocieristico in Italia.

In particolare nel corso del programma sono state illustrate dall'Assessore al turismo Giacomo Costantini le potenzialità dell'offerta ravennate, in qualità di relatore nel panel dedicato alla valorizzazione delle destinazioni e organizzazione delle esperienze.

E Ravenna ha molto da dire a tale riguardo, soprattutto dal momento che proprio all’interno del porto di Ravenna stanno per prendere avvio i lavori per la costruzione del nuovo terminal, infrastruttura essenziale per soddisfare la crescita del traffico passeggeri registrata in questi ultimi due anni. E accanto alla stazione marittima sorgerà anche il “Parco delle Dune”, un parco pubblico di 12 ettari, strutturato nel segno della continuità con gli elementi di naturalità che caratterizzano il sistema costiero e dove spazi a verde attrezzato e percorsi ciclo-pedonali si intrecceranno con una serie di servizi e attrezzature a supporto del terminal.

Nel segno dell’attenzione all’ambiente che le compagnie di crociera stanno manifestando, nel porto di Ravenna sarà realizzato al terminal crociere il primo sistema per fornire alle navi energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico. Una infrastruttura, dunque, che va davvero nella direzione della transizione energetica così fortemente sostenuta anche dall’industria delle crociere.

Un porto efficiente, un terminal crociere all’avanguardia e sostenibile, un territorio con una offerta turistica, culturale, artistica, gastronomica tra le più ricche e varie del nostro Paese, molti gli elementi che contribuiscono a fare di Ravenna, che nel 2024 ospiterà per la prima volta l’Adriatic Sea Forum, evento gemello di Italian Cruise Day focalizzato sull’Adriatico, davvero una destinazione ideale per un segmento che continua a crescere confermando il suo ruolo strategico per l’intera portualità italiana.