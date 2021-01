I fan di Star Wars tornano a sognare, il sindaco: "Voglio portare Luke Skywalker a Ravenna"

I fan di Star Wars tornano a sognare: giovedì sera il sindaco Michele De Pascale è stato l’ospite speciale di 'Comlink Live', il format ideato da EmpiRa - associazione non a scopo di lucro nata nel 2010 nella città dei mosaici e che si è posta l'obiettivo di offrire momenti in cui condividere la passione per la saga di Guerre Stellari - che parla di Star Wars ai fan di tutta Italia, in onda ogni giovedì sui canali social dell’associazione.

Il sindaco, durante la diretta, si è raccontato e ha confidato ai fan la sua passione per la saga nata durante l'infanzia, ereditandola dal padre. Tanti i messaggi positivi che la saga lascia ai suoi fan, e molti sono quelli - ha spiegato De Pascale - che lo stesso primo cittadino applica alla vita di tutti i giorni, affrontando persino i doveri politici in linea con gli insegnamenti dei Jedi, che rifuggono sentimenti come l’odio e la rabbia per non cadere preda del lato oscuro.

La serata si è aperta con un videoricordo di Ravenna Strikes Back, l'evento storico creato da EmpiRa in collaborazione con il Comune di Ravenna nel dicemebre 2019, che registrò oltre 7000 ingressi e che ha suscitato immediatamente commenti commossi da parte del pubblico in ascolto, sindaco compreso. Lo stesso de Pascale ha confermato di essere intenzionato a replicare l'iniziativa appena sarà possibile, non avendolo potuto fare nel 2020 a causa del Covid, e ha anche confessato che il suo sogno sarebbe quello di portare Mark Hamill (l'attore che interpreta Luke Skywalker nella saga) a Ravenna, attirando così fan da tutta Italia.

"Durante la serata si ha avuto il piacere di godere di un primo cittadino parte integrante della comunità Star Wars, grazie a battute, scherzi, citazioni e, soprattutto, tanta passione - commentano da EmpiRa - Un'ulteriore prova che Ravenna, per natura storica, detiene un legame speciale con Guerre Stellari che in futuro, come promesso dallo stesso sindaco, verrà rafforzato ulteriormente, poiché, in fin dei conti, Ravenna rimane pur sempre la capitale di un Impero. Ringraziamo pertanto de Pascale per aver accettato l'invito a partecipare e auspichiamo di poter presto collaborare fattivamente con lui per la creazione di una nuova straordinaria edizione di Ravenna Strikes Back, nella speranza che la forza non abbandoni mai la nostra Ravenna".