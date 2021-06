Ravenna, un anno intenso per i Carabinieri: al lavoro su oltre 10mila reati, il 40% circa sono furti

Nell'ultimo anno i Carabinieri della provincia di Ravenna hanno proceduto per oltre 10mila reati, tra i quali 4304 furti di cui 1220 in abitazione

Nell'ultimo anno i Carabinieri della provincia di Ravenna hanno proceduto per oltre 10mila reati, tra i quali 4304 furti di cui 1220 in abitazione, 1138 truffe e frodi informatiche, 1072 danneggiamenti, 2659 altri casi e ben 66 rapine, di cui 31 sulla pubblica via, 8 in esercizi commerciali, 7 in abitazione. Tra il 1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021, l’Arma ha tratto in arresto complessivamente 433 persone deferendone in stato di libertà 3.566. Poco meno di 73mila le persone identificate e poco più di 70mila gli automezzi controllati. Sequestrate sostanze stupefacenti per oltre 26 Kg, nonchè 874 piante di canapa indiana.Elevate 2.310 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nell’ambito del rispetto della normativa anti-COVID19 sono state elevate 1.352 violazioni e sono stati controllati 4607 locali pubblici, con 37 infrazioni accertate. Inoltre, i militari dell’Arma della provincia di Ravenna hanno offerto assistenza e sostegno alle persone in difficoltà in conseguenza del particolare periodo di emergenza pandemica, attraverso le 40 Stazioni Carabinieri che costituiscono un imprescindibile punto di riferimento per le singole comunità, ancor più in situazioni emergenziali come quella in corso da più di 1 anno. Particolare attenzione è stata rivolta alle persone anziane e sole, spesso residenti nei centri rurali o isolati, con la possibilità per quelle sprovviste dell’accesso alla rete o con minor dimestichezza all’utilizzo del web, di prenotare l’adesione alla campagna vaccinale compilando le relativa richiesta presso le caserme o al domicilio per quelle impossibilitate a spostarsi, in aderenza ad una accordo firmato con la Regione “Emilia Romagna”. Ma anche di ricevere a domicilio la propria pensione, ritirata dai militari presso gli uffici postali, per conto degli interessati, sulla base di una convenzione con “Poste Italiane”.



Gli eventi di maggior rilievo

Tra gli eventi significativi sicuramente c'è l'indagine “Filo…di Arianna…” svoltasi a cavallo del 2020 e 2021. L’attività investigativa avviata a seguito dell’assalto a uno sportello bancomat di San Pietro in Vincoli ha permesso di identificare una donna incensurata, di origini napoletane, residente a Rimini, ritenuta la basista di un gruppo dedito alla commissione di tali reati. I successivi approfondimenti hanno fatto luce su altri 8 analoghi episodi delittuosi, perpetrati tra il gennaio e il settembre 2020 nella provincia di Ravenna e in quelle limitrofe di Forlì-Cesena e Rimini. In particolare l’attività ha permesso di arrestare in flagranza di reato 5 uomini e la donna e di identificare ulteriori 2 soggetti del foggiano anch’essi appartenenti al gruppo criminale. Al termine delle indagini è stata eseguita la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti degli 8 componenti del sodalizio.

Il 2 gennaio 2021 ad Alfonsine ambito predisposti servizi finalizzati al contrasto dei furti in danno di supermercati, Reparti dipendenti, hanno tratto in arresto tre cittadini stranieri, ritenuti responsabili di un furto presso il supermercato “Famila” e di un tentativo di furto alla “Coop” di Rovigo. Il sinergico coordinamento investigativo tra i Comandi dell’Arma ha consentito di bloccare i malviventi nelle adiacenze del loro domicilio di Alfonsine e di recuperare ben 5.200 euro in contanti provento di reato e vari attrezzi da scasso e indumenti atti al travisamento.

Il 2 maggio 2021 l'equipaggio in turno sul territorio di Ravenna, nel transitare in viale Randi, giunto all’altezza del cavalcavia che sovrasta la SS.16, ha notato una persona aggrappata al parapetto, che, già posizionatasi oltre la barriera di protezione, con parte del corpo proteso nel vuoto, minacciava di lanciarsi sulla sottostante strada statale. I militari, intuendo i propositi suicidari dell’uomo sono riusciti con tempestività e determinazione a bloccarlo prima di abbandonarsi nel vuoto.