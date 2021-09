Razzia di biciclette costose nei garage della città: si moltiplicano i casi

I malviventi hanno agito a macchia di leopardo, in particolar modo nelle scorse due notti colpendo in viale Newton e a Fornace Zarattini

Allarme furti nei garage. Nelle ultime settimane a Ravenna si sono verificati vari episodi di ladri che hanno preso di mira i garage, in particolar modo quelli comuni nelle palazzine. I malviventi hanno agito a macchia di leopardo, in particolar modo nelle scorse due notti colpendo in viale Newton e a Fornace Zarattini.

Polizia di Stato e Carabinieri, che stanno indagando sui casi visionando anche i filmati delle telecamere della zona, pensano che possa trattarsi di una o più bande specializzate nel furto di biciclette di alta gamma, dal momento che ne sono state rubate diverse. In alcuni casi sono stati fatti solo danni alla struttura delle porte.