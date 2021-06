Razzia di biciclette di alta gamma, poi la fuga a tutto gas: ma a Faenza la Polizia li costringe ad abbandonare la refurtiva

Sono stati costretti dalla Polizia ad abbandonare un furgone pieno di biciclette di alta gamma, del valore di decine di migliaia di euro, rubate poco prima a Imola. Il fatto è avvenuto nella notte a Faenza. A quanto pare da una prima ricostruzione dei fatti il sodalizio criminale avrebbe scassinato i cancelli del paddock dell'autodromo di Imola, per poi dirigersi nel vicino piazzale Ayrton Senna, a bordo di un furgone. E' a quel punto che hanno sfondato la vetrina di un noto negozio di biciclette, il Bike Passion, e caricato una dozzina di biciclette di marca e dal cospicuo valore, si parla di oltre 60mila euro.

A quel punto sono fuggiti a tutto gas ma quando sono arrivato in zona Faenza sono stati intercettati da una volante della Polizia che è partita all'inseguimento del mezzo. Gli agenti hanno costretto i banditi, a quanto sembra due persone in tutto, ad abbandonare il mezzo e la preziosa refurtiva, fuggendo poi per i campi. Indagini con la scientifica sul mezzo per cercare di dare un volto ai due criminali. Le biciclette sono state recuperate.