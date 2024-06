Multato per la seconda perché trovato a suonare nella stessa via del centro storico: "Non pagherò"

Un'altra multa per l'artista di strada Mattia Schiavina, in arte "Re Cane", 39enne di Ferrara che spesso capita di veder suonare di fronte al Duomo della città estense ma anche a Ravenna, tra via Diaz e via Cavour. Il musicista di strada lunedì scorso è stato multato dalla Polizia locale di Ravenna per aver violato l'articolo 3 del Regolamento degli artisti dello spettacolo di strada del Comune di Ravenna. Il musicista stava suonando in via Diaz insieme alla moglie, senza essere in possesso della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) obbligatoria.

Il 39enne ha rimediato così una multa da 150 euro e l'ordine di smettere immediatamente di suonare. L'artista ferrarese era già stato multato per lo stesso motivo e nello stesso posto, via Diaz, dalla Polizia locale di Ravenna nel 2019. Una storia che ricordava quella, tanto travagliata, del "menestrello di via Diaz" Werther Bartoletti.

"Da oltre cinque anni suono almeno una volta alla settimana per le strade di Ravenna - commenta il musicista, facendo sapere di aver 'stracciato' la multa - La Scia la si richiede con una pec al Suap, ma non sempre viene certificata nei tempi dovuti. Per cui, anche se inviata, sono risultato senza permesso. La mattina stessa sono andato al Suap per avere un permesso cartaceo, così nelle prossime settimane tornerò con quello. Oltretutto il regolamento vieta l'amplificazione, mentre nello spettacolo che facciamo io e mia moglie Francesca lei suona il cajòn (strumento a percussione, ndr) e io la chitarra, un minimo di amplificazione ci serve, sempre nel rispetto dei negozianti che non si sono mai lamentati. Tanti hanno contribuito in maniera attiva al nostro lavoro, chi con un'offerta, un saluto, un sorriso o anche “solo” uno sguardo. Ravenna è una città d'arte? Allora faccia come Ferrara o Padova, dove per suonare non servono assurdi permessi. Noi torneremo ancora, ancora e ancora. Primavera, estate, autunno e inverno. La multa? Non la pagherò mai".