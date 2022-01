Record di vaccini per l'open day dedicato ai giovani: "Un risultato che dimostra il senso civico dei ravennati"

Sono stati tantissimi i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 19 anni che domenica si sono recati al Cmp di Ravenna per vaccinarsi contro il Covid durante l’open day regionale organizzato per tutta la popolazione in età scolastica. Con 717 giovani vaccinati, Ravenna è stata la città romagnola che ha raggiunto il maggior numero di adesioni, su un totale di 2161 vaccinazioni registrate dall’azienda Usl della Romagna nell’ambito di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini.

"Un risultato che ci rende orgogliosi - commenta il sindaco Michele de Pascale - e che ci dimostra ancora una volta il senso civico e di responsabilità dei cittadini e delle cittadine ravennati, che in questi mesi non hanno mai perso la fiducia nelle indicazioni della comunità scientifica. Avanti così!".