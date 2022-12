"Dopo 11 anni fatto quasi niente per Castel Raniero, che rischia il crollo. Che fine hanno fatto i 3,5 milioni per i lavori?"

Gli immobili che si trovano nella Colonia di Castel Raniero rischiano il crollo, ma sono assenti le informazioni sui 3 milioni e mezzo di euro concessi dallo Stato proprio per evitarlo. A sollevare la questione è lassociazione “Adottiamo Castel Raniero”, costituitasi nel novembre 2018, in particolare per la salvaguardia della Colonia di Castel Raniero, della casa del custode e del parco circostante.

L'associazione chiede conto della “mancanza di informazioni riguardo l’utilizzo del finanziamento a fondo perduto di oltre 3 milioni e mezzo di euro, concesso dallo Stato per il recupero della Colonia medesima ed assegnato alla Sovrintendenza competente territorialmente al fine dell’avvio delle procedure necessarie ad avviare i lavori di recupero. È noto a tutti lo stato di degrado con rischi di crollo della Colonia, in particolare della Torretta storica e del coperto. Sta crollando anche la casa del custode”, rileva una nota dell'associazione.

Che continua: “Dall’approvazione del finanziamento ministeriale ci risulta non sia stato fatto nulla o quasi per la messa in sicurezza del complesso immobiliare, per la Colonia, e neanche per la “casa del custode”, quest’ultima, edificio meno prestigioso, ma comunque tutelato. Già prima della costituzione dell’asociazione, fin dal 2011, il Comitato Spontaneo Adottiamo Castel Raniero, aveva denunciato lo stato di degrado e sollecitato l’intervento della proprietà, ora Asp della Romagna Faentina nonché del Comune di Faenza. Da allora sono passati 11 anni, è stato deliberato un finanziamento ed ancora i faentini non sanno se i lavori inizieranno. Intanto il degrado continua con il rischio che i due immobili crollino da un giorno all’altro”.

L’associazione chiede di conoscere se il procedimento relativo al recupero della Colonia, a cui il finanziamento è stato destinato, è stato avviato. “Vorremmo, al riguardo, avere chiari interlocutori. Sovrintendenza, Proprietà, Amministrazione comunale, non sappiamo quali di questi tre soggetti siano responsabili dell’avvio del processo di recupero. Esiste il rischio di perdere i finanziamenti?”, si domandano.

“Sembra che una delle cause dei ritardi sia la definizione della destinazione d'uso finale della Colonia. Riteniamo la destinazione d’uso fatto secondario rispetto al recupero del grezzo.

Chiediamo la la costituzione di una conferenza convocata dalla proprietà ASP della Romagna Faentina, con Comune di Faenza, Soprintendenza, ed altri stakeholder principali quale l’Associazione Adottiamo Castel Raniero ed altre realtà interessate. L’associazione auspica che le Istituzioni coinvolte (Sovrintendenza, ASP della Romagna Faentina e Comune di Faenza ) si muovano in fretta, e chiede in tempi brevi informazioni precise sullo stato del procedimento volto al recupero della Colonia, bene comune, come tale appartenente alla comunità faentina”.