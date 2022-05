Referendum a Faenza, come richiedere il voto domiciliare

In occasione delle consultazioni popolari (referendum abrogativi) di domenica 12 giugno, è possibile anche a Faenza, per alcune categorie di persone, votare presso il proprio domicilio. Nello specifico, hanno facoltà di farne richiesta gli elettori affetti da gravi infermità che impediscono l’allontanamento dall’abitazione e coloro che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli elettori interessati potranno quindi fino a lunedì 23 maggio presentare una dichiarazione al Sindaco per ottenere il voto a domicilio contenente una fotocopia della tessera elettorale, di un documento d’identità e il certificato medico rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica posteriore al 28 aprile 2022 che attesti l’esistenza delle condizioni mediche impossibilitanti. Il modulo di richiesta è disponibile sul sito del Comune di Faenza tra le notizie in evidenza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune (Piazza Rampi, 2 - Tel. 0546/691610). Per contattare il Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl sono disponibili due recapiti telefonici (0546-602503 - 0546 602524) operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00.