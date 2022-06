Referendum ed elezioni, come richiedere all'Ausl la certificazione degli elettori inabili

In occasione del referendum e delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna hanno comunicato le modalità per il rilascio di certificati per l’ammissione al voto assistito per elettori fisicamente impediti e al voto domiciliare per elettori affetti da infermità gravi che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione. I certificati per il voto da esercitare al proprio domicilio potranno essere richiesti contattando il punto informativo del Dipartimento Sanità Pubblica della Ausl (Via della Rocca 19), telefonando al numero 0543/733585 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Il voto a domicilio è riservato ad elettori affetti da infermità gravi, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e/o si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Distretto di Ravenna

I certificati medici per i cittadini che non sono in grado di esprimere da soli il proprio voto, in quanto fisicamente impediti, nonché l’attestazione della condizione di elettore non deambulante, saranno rilasciati nelle sedi e negli orari di seguito indicati:

Ravenna - Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica (sede CMP - secondo piano), Via Fiume Montone Abbandonato n. 134 - Tel. 0544/286678. Giovedì 9 giugno, venerdì 10 giugno, sabato 11 giugno e domenica 12 giugno dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Cervia - Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica presso ex Ospedale S. Giorgio – Tel. 0544/917643 / 7641. Martedì 7 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.00, giovedì 9 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00, domenica 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

Russi - Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica presso ex Ospedale – Tel. 0544/286445 / 6446. Sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00, domenica 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

All’atto della visita l’elettore fisicamente impedito o non deambulante dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.

Distretto di Faenza

I certificati medici per i cittadini che non sono in grado di esprimere da soli il proprio voto, in quanto fisicamente impediti, nonché l’attestazione della condizione di elettore non deambulante, saranno rilasciati negli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica nel corso della settimana precedente la votazione, osservando il seguente calendario di presenze dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni:

Faenza - lunedì e venerdì 8.30 – 12.00 / martedì e giovedì 14.30 – 17.00 / sabato 9.00 – 11.00

Brisighella - venerdì 12.00 – 13.00

Casola Valsenio - venerdì 9– 10.00

Castel Bolognese - venerdì 10 – 11.00

Riolo Terme - venerdì 10.30 – 11.30

Solarolo - venerdì 8.30 – 9.30

Le certificazioni possono essere richieste anche nel corso delle settimane precedenti durante i normali orari di apertura dell’ambulatorio di Faenza.

Domenica 12 giugno orari di apertura degli ambulatori del Servizio:

Faenza - dalle 10.00 alle 11.30

Brisighella - dalle 12.00 alle 13.00

Casola Valsenio - dalle 12.00 alle 13.00

Castel Bolognese - dalle 9.00 alle 10.00

Riolo Terme - dalle 10.30 alle 11.30

Solarolo - dalle 8.30 alle 9.30

All’atto della visita l’elettore fisicamente impedito o non deambulante dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.

Distretto di Lugo

I certificati medici per i cittadini che non sono in grado di esprimere da soli il proprio voto, in quanto fisicamente impediti, nonché l’attestazione della condizione di elettore non deambulante, saranno rilasciati negli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica nel corso della settimana precedente la votazione, osservando il seguente calendario di presenze dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni:

Alfonsine - venerdì 8 – 9.00

Bagnacavallo - venerdì 17 – 18.00

Conselice - venerdì 11 – 12.00

Cotignola - venerdì 15,30 – 16.30

Fusignano - venerdì 9,30 – 10.30

Lugo - giovedì 8,30 – 12.00 e martedì 14.30 – 17.00

Massa Lombarda - venerdì 14 – 15.00

Le certificazioni possono essere richieste anche nel corso delle settimane precedenti durante i normali orari di apertura dell’ambulatorio di Lugo. Nella mattina di sabato 11 giugno un medico sarà presente in ambulatorio a Lugo dalle 9.00 alle 11.00.

Nella giornata di domenica 12 giugno sarà osservato il seguente calendario di presenze, sempre presso le sedi dei corrispondenti ambulatori del Servizio, ove non diversamente specificato:

Alfonsine - 11 - 12.00

Bagnacavallo - 9.30 - 10.30

Bagnara di Romagna (presso sede del seggio elettorale) - 12 - 12.30

Conselice - 8,30 - 9.30

Cotignola - 10.30 - 11.30

Fusignano - 8 - 9.00

Lugo - 8.30- 10.00

Massa Lombarda - 10.00 -11.00

Sant'Agata sul Santerno (presso ufficio anagrafe) - 11.30 - 12.00

All’atto della visita l’elettore fisicamente impedito o non deambulante dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.