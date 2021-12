Regali per tutti, missione conclusa: Babbo Natale porta il sorriso ai bimbi meno fortunati

Con la vigilia di Natale è andata in archivio la quarta edizione del progetto "Grazie Babbo Natale 2021" organizzato dall'associazione di volontariato Il Terzo Mondo. Causa Covid-19, e soprattutto per il rispetto delle "misure barriera", per evitare la propagazione della Pandemia e delle sue varianti, la Onlus ha deciso di stendere questa quarta edizione in tre giornate: 19, 23 e 24 dicembre, dalle 15.30 alle 18:30.

Il 19 dicembre, primo giorno dell'iniziativa, ha visto il presidente della Onlus, Charles Tchameni Tchienga, nelle vesti di Babbo natale per le tre giornate, consegnare i regali di Natale a 62 bambini. La giornata del 23 dicembre ha registrato la partecipazione di 51 bambini. Mentre il 24 dicembre, ultima giornata, si è conclusa con 63 bambini. Per un totale di ben 176 bambini tra i quali tanti neonati e anche tre coppie di gemelli, per noi segno di doppia benedizione.

"Colgo l'occasione per congratularmi con tutti i genitori che hanno collaborato portandoci i loro figli - afferma Tchameni Tchienga -. Ringrazio indistintamente tutti i sostenitori e promotori, in particolare il Comune di Ravenna - Assessorato All'immigrazione, Group Consar, Consolato di Cipro Ravenna, CGIL e Spi - Cgil Ravenna, Uil e Uil Pensionati Ravenna, I Colleghi di Grisù, Compro Oro Maggiore, i singoli cittadini che ci hanno fatto un bonifico e/o consegnato personalmente i regali già ben impacchettato da distribuire ai bambini. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari collaboratori - Tonina Baggioni, Maelle Nambou, Stephanie Tchameni, Samantha Tchameni, Francesca Coppola, Christian Happi, Vito Carrier e Roger webo per il grande impegno assunto affinché questa IV edizione del progetto Grazie Babbo Natale 2021 possa essere un straordinario successo".

"Ed infine esprimo il mio ringraziamento e tutta la mia gratitudine nei confronti di tutte le testate giornalistiche che ci hanno sin dall'inizio accompagnato in questa bellissima avventura solidale - conclude -. Sono soddisfatto, contento e felice di essere riuscito anche quest'anno, grazie alla collaborazione di tutti voi, a fare sorridere 176 bambini meno fortunati di altri e con loro le rispettive famiglie, aiutandoli a rendere il Natale un giorno ancor più pieno di amore e felicità. Mi auguro che l'amore, la condivisione e la solidarietà siano sempre il nostro pane quotidiano fino alla fine dell'anno 2021, per l'anno 2022 oramai alle porte e per sempre".