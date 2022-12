Per Natale l'azienda regala 1000 euro a ogni dipendente: "Senza di loro non avremmo ottenuto questi risultati"

Un regalo di Natale inaspettato e sicuramente molto gradito, specialmente in questo periodo di difficoltà economica. Quest’anno per festeggiare il Natale l’azienda Eventi Catering di Russi ha deciso di fare un regalo di 1000 euro a ogni dipendente, per ringraziare tutti dei risultati ottenuti in quest’anno. L’azienda a gennaio entrerà nel 30esimo anno di attività, che l’ha contraddistinta come eccellenza nel settore in tutta Italia e anche all’Estero.

“Senza di voi non avremmo mai ottenuto i risultati degli ultimi anni - dice ai dipendenti il titolare Michele Urbini - Io e mia madre Piera ci tenevamo a ringraziarvi con questo gesto per farvi passare nel migliore dei modi le festività natalizie”.