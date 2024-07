Dalla Regione 31mila euro per aiutare le donne vittime di violenza nel Ravennate

Arriva un nuovo sostegno economico per le donne vittime di violenza nel territorio ravennate. La Giunta Regionale ha infatti assegnato al Comune di Ravenna un contributo di 31.532,30 euro come finanziamento per realizzare azioni e interventi volti a sostenere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza. Fondi che vengono affidati all'associazione Linea Rosa, da anni impegnata in progetti di contrasto alla violenza di genere e nel supporto delle vittime.

Il Comune spiega che "i finanziamenti per il sostegno abitativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere si pongono l'obiettivo di offrire un aiuto alle donne, che al momento dell'uscita dalle case rifugio, devono sostenere tutte le spese per l'avvio di una nuova soluzione abitativa. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso l'analisi di una equipe, composta da operatori sociali, operatrici del centro antiviolenza, che accompagnano la donna nel proprio percorso di autonomia abitativa".

Relativamente alla realizzazione del progetto, il coordinamento è dunque affidato a Linea Rosa, che prevede l'utilizzo di un'operatrice per portare a termine il progetto che comprende "la presa in carico delle situazioni da condividere con l'assistente sociale di riferimento; supporto ed orientamento alle beneficiarie circa l'utilizzo delle risorse (pagamento affitti, utenze, acquisto beni e suppellettili, ecc.); accompagnamento delle donne nel loro percorso di autonomia; monitoraggio dell'andamento dei singoli piani individuali delle donne prese in carico".

Un contributo utile per risolvere un problema sempre più urgente nel nostro Paese, ma anche nel territorio ravennate. Come dichiarato nei mesi scorsi da Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa: "Il centro antiviolenza, nell’anno 2023 nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, ha accolto 392 donne (il 72% con figli): di queste, 21 donne e 22 bambini sono stati ospitati nelle 5 case rifugio e il 90% del totale ha subito violenza da una persona conosciuta o con la quale è in relazione".