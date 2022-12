La Regione finanzia 74 progetti sportivi: oltre 70mila euro nel Ravennate

Dal tennis al volley; dal ciclismo all’atletica; dalla scherma al nuoto, fino alla semplice camminata. Tante discipline sportive - comprese quelli paralimpiche - e tante occasioni diverse per mantenersi in buona forma fisica, condividendo con altre persone momenti di relax e divertimento. A tutte le età. Sono 74 i progetti per la promozione dell’attività motoria finanziati dalla Regione con 1 milione di euro, grazie a contributi pari al 50% del costo complessivo. Progetti biennali presentati da associazioni e società sportive dilettantistiche o di promozione sociale, oltre che da Enti locali, che si svolgeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio regionale.

“Continua l’impegno della Regione per sostenere lo sport di base -ha sottolineato il presidente della Regione Stefano Bonaccini- a fianco dei Comuni e delle tante associazioni sportive dilettantistiche che costituiscono una straordinaria ricchezza del nostro territorio. Lo sport è un valore sociale e per questo lo abbiamo messo al centro delle nostre politiche, con l’obiettivo di dare al maggior numero possibile di persone l’occasione di praticare un’attività motoria e di farlo nelle migliori condizioni. Da qui il sostegno alle iniziative sul territorio, ma anche il grande piano che stiamo realizzando per la riqualificazione degli impianti sportivi, oltre agli aiuti alle famiglie per sostenere le spese di iscrizione dei figli”.

I progetti per provincia

Nel dettaglio, in provincia di Bologna sono stati finanziati 23 progetti per 306.936 euro; in provincia di Piacenza 1 progetto per 12.360 euro; in provincia di Parma 5 progetti per 75 mila euro. Nel Reggiano i progetti finanziati sono 9 per un ammontare complessivo di contributi pari a 118.187 euro; nel Modenese 12 per 149.551 euro; nel Ferrarese 4 per 55.520 euro. Infine, in provincia di Ravenna sono stati finanziati 5 progetti per 74.857 euro, in quella di Forlì-Cesena 7 per 104.650 euro e in quella di Rimini 7 per 87.938 euro. È stato finanziato con un contributo di 15mila euro anche un progetto presentato dalla Federazione Italiana Sport Invernali che si svolgerà nelle località montane dell’Emilia-Romagna.

Nel Ravennate

In particolare, per la provincia di Ravenna sono stati finanziati Gym Academy ASD (Ravenna) per il progetto "GYMtastic" con 14.857,50 euro, il Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna per "Terzo Sport: sport, salute, socialità" con 15.000 euro, Romagna R.F.C. (Ravenna) per "Rugby e benessere IV edizione" con 15.000 euro, l'Asd Disabili Faenza per "Tutti in acqua!" con 15.000 euro e la società sportiva Atletica Ravenna per "Inclusione nell'atletica per tutti", con 15.000 euro.

L’impegno della Regione per lo sport

Con questa graduatoria, che segue il bando pubblicato lo scorso mese di maggio, salgono a 150 i progetti di promozione dell’attività sportiva finanziati dall’inizio di questa legislatura con oltre 3 milioni di euro. Mentre sono quasi 300 gli eventi e le manifestazioni sportive sostenute con circa 3,5 milioni di euro. Risorse che si affiancano agli oltre 13 milioni di euro che la Regione tra 2020 e 2022 ha previsto sotto forma di interventi straordinari per far fronte all’emergenza Covid: bonus una tantum e ristori alle società sportive, ma anche voucher alle famiglie per le spese di iscrizione dei figli. Prosegue intanto il piano davvero senza precedenti per riqualificare la rete di impianti sportivi avviato già nel precedente mandato: quasi 180 gli interventi per uno stanziamento complessivo di quasi 52 milioni di euro e un investimento generato sul territorio di oltre 113 milioni di euro.