La Regione investe oltre un milione su cinema e audiovisivo: finanziati 41 festival e rassegne

Sono 11 i festival triennali, 14 quelli annuali e 16 le rassegne, per un totale di 41 progetti dedicati a cinema e audiovisivo che saranno sostenuti dalla Regione con 1 milione e 165 mila euro. La Giunta regionale ha approvato la graduatoria delle domande pervenute a seguito del bando per cofinanziare e sostenere l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni in ambito cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Iniziative che si realizzano in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna nel corso dell’anno, con un’ampia diversificazione sotto il profilo dei linguaggi, dei temi trattati e dei pubblici.

“Festival e rassegne valorizzano l’industria cinematografica nel suo complesso, danno l’occasione alle produzioni, anche di nicchia, di mostrarsi al pubblico e di rafforzarsi- commenta l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori-. La Regione continua a investire su queste manifestazioni, che nel complesso puntano verso la direzione di fare dell’Emilia-Romagna la capitale produttiva dell’audiovisivo e aiutare le imprese del settore del territorio a crescere e innovare”.

Fra le azioni previste nell’ambito delle rassegne e dei festival a cui è stato riconosciuto il sostegno, si annoverano anche l’organizzazione di momenti di formazione del pubblico, compresi quelli dedicati a bambini e ragazzi finalizzati allo sviluppo di nuovi talenti e nuovi pubblici, nonché occasioni di confronto e approfondimento per gli operatori del settore tramite panel, seminari, workshop.

Diversi i criteri utilizzati dal Nucleo per la valutazione dei progetti – composto da Fabio Abagnato (responsabile di Emilia-Romagna Film Commission), Camilla Carra (settore Attività culturali, economia della cultura, giovani della Regione Emilia-Romagna), Giacomo Manzoli (professore Ordinario Dipartimento delle Arti dell’Università degli Studi di Bologna) - per l’assegnazione dei punteggi, in coerenza con gli obbiettivi previsti dal bando, tra cui la rilevanza regionale e nazionale, la qualità della proposta progettuale, la struttura finanziaria, quella organizzativa, la strategia di formazione e ampliamento del pubblico, l’ampliamento dell’offerta territoriale. Da sottolineare inoltre l’aumento dei festival triennali, il cui numero è passato dai cinque del passato triennio agli undici di questo nuovo piano triennale, con un percorso di attenzione e consolidamento.

I festival e le rassegne sostenute in Romagna

Alla provincia di Ravenna un totale di 66.000 euro per sostenere 4 festival: Soundscreen Film Festival Festival, Cinemadivino, Ravenna Ravenna Nightmare Film Fest e Arena Borghesi Cinema 2024 - La Rivoluzione Gentile.

Alla provincia di Forlì-Cesena un totale di 74.000 euro per sostenere 4 manifestazioni: Meet the Docs! Forlì Film Fest, Across the movies - Storie di musica attraverso il cinema (Cesena), Forlì Sedicicorto Festival, Piazze di Cinema (Cesena).

Alla provincia di Rimini un totale di 145.000 euro per 7 manifestazioni: Nòt Film Fest, Cartoon Club Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, fumetto e games, La Settima Arte Cinema e Industria, IMAGinACTION, il Festival Mondiale del Videoclip, Bellaria Film Festival, Amarcort Film Festival, I luoghi dell'anima.