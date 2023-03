La Regione rilancia il liscio come patrimonio Unesco, Mei: "Tutta l'Emilia Romagna unita"

Il liscio potrebbe diventare patrimonio Unesco: lo chiede la Regione Emilia Romagna che nella giornata di mercoledì ha votato all'unanimità una risoluzione per chiedere che il ministero della Cultura promuova la diffusione del ballo liscio anche fra i giovani e lo valorizzi come patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna. Il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, che proprio la scorsa estate aveva rilanciato con Renzo Arbore, Morgan e Iva Zanicchi la proposta del liscio come Patrimonio immateriale dell’Unesco, accogile con grande soddisfazione l’adesione unanime del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna: "Un tassello unitario di grande importanza per il raggiungimento dell’obiettivo che mette al centro una Emilia Romagna unita, tra istituzioni, artisti e musicisti e operatori del settore, di fronte al Ministero della Cultura che dovrà presentare la proposta all’Unesco. Un lavoro di grande pregio di una politica che unita si mette al servizio del territorio", commentano dal Meeting.