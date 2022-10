Dalla Regione un progetto da oltre 5 milioni di euro per sostenere agricoltura e pesca

Quasi sei milioni di euro a sostegno dell'agricoltura, del settore ittico e di quello delle bonifiche. Disco verde della commissione Politiche economiche presieduta da Manuela Rontini al progetto di legge proposto dalla giunta per far fronte ai bisogni di uno dei comparti strategici del settore produttivo regionale. La commissione ha approvato anche alcuni emendamenti (presentanti sia dalla giunta, sia dai relatori di maggioranza e di minoranza).

"Nello specifico degli emendamenti della giunta -spiega l'assessore all'Agricoltura Alessio Mammi- si stanziano maggiori risorse per settori come la pesca (500.000 euro in più per un totale di 1,5 milioni) e l'innovazione in agricoltura (più 200.000 euro) rispetto a quanto previsto nel testo originale del progetto di legge. E' anche un modo per aiutare questi settori, specie quello della pesca, ad affrontare il caro carburante che stiamo vivendo".

Anche il relatore di minoranza Fabio Rainieri (Lega) ha presentato alcuni emendamenti, in particolare la richiesta di sostenere maggiormente l'agricoltura in montagna e di aumentare il totale complessivo del provvedimento. Rainieri ha chiesto anche che ci sia maggiore coinvolgimento dell'Assemblea legislativa nel controllo della gestione di questa legge.

Dal canto suo il relatore di maggioranza Fabio Daffadà (Partito democratico) ha presentato un emendamento per stanziare 600.000 euro in più per i piani di controllo delle specie fossorie. Soddisfazione per il provvedimento e per il lavoro svolto dalla commissione, è stata espressa dalla Presidente Rontini: "E' un progetto di legge interessante che affronta i temi del settore agroalimentare in modo positivo, ringrazio le forze politiche e i relatori di maggioranza e di minoranza per il lavoro migliorativo svolto". Ora il progetto di legge passerà all'esame e al voto dell'Assemblea legislativa.