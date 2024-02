Reinstallato in meno di un mese il velocar abbattuto sulla circonvallazione

È stato reinstallato a tempo di record il velocar sulla Circonvallazione di Faenza abbattuto a fine gennaio. Questa mattina gli operatori incaricati dal Comune hanno provveduto a installare nuovamente il rilevatore di velocità, attivo da settembre 2022, nella corsia in direzione Forlì.

Sul posto il 30 gennaio era intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina. Dietro al gesto l'ombra di 'Fleximan' o quella di un suo emulatore. L'amministrazione comunale fin da subito aveva spiegato che l'intenzione era quella di ripristinare il velocar, facendo notare come l'atto vandalico avrebbe semplicemente comportato una spesa ulteriore per le casse comunali.

"Il teorema di alcuni, secondo cui gli autovelox siano strumenti “per far cassa”, è palesemente falso - aveva detto il sindaco Massimo Isola - Ogni centesimo raccolto tramite le sanzioni per eccesso di velocità, per legge, va infatti reinvestito solo ed esclusivamente in interventi di miglioramento della sicurezza stradale. Che non sono mai sufficienti, visto l’alto numero di persone che continua a perdere la vita sulle strade a causa, prima di tutto, di distrazioni ed eccesso di velocità”.