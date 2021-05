Relitto della Berkan B, un presidio davanti al Tribunale di Ravenna

Legambiente Ravenna Circolo Matelda ed Italia Nostra sezione di Ravenna esprimono sostegno e parteciperanno al presidio organizzato dal Collettivo Autonomo Ravennate in occasione dell’udienza preliminare per il procedimento penale relativo all’affondamento della motonave Berkan B.

Durante l’udienza, che si terrà lunedì, sarà deciso il rinvio a giudizio o meno degli indagati per il disastro in corso da ottobre 2017 e l’ammissione delle parti civili. Appuntamento esternamente al Tribunale di

Ravenna, in viale Giovanni Falcone 67, dalle ore 9 alle 12. Il presidio, autorizzato dalla Questura di Ravenna, si svolgerà osservando le disposizioni anticovid.