Mondo della Resistenza in lutto: è morta la partigiana Guerrina Tonini

Il mondo della Resistenza ravennate è in lutto. "Una triste notizia per il paese, per la famiglia e per L’Anpi di Conselice, - scrive la presidente Paolo Roccati - oggi è venuta a mancare Guerrina Tonini, classe 1915, partigiana. Aveva rinnovato la tessera 2022. E con i suoi 107 anni era la storia in persona. Tutta l'Anpi di Conselice si unisce al cordoglio della famiglia."