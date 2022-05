Famiglia con due figlie resta in mezzo alla strada: grazie all'articolo trova una casa da affittare

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di Gianluca Ghiselli, 42enne cervese che si è ritrovato con la sua famiglia in mezzo a una strada dopo aver passato un anno alla disperata ricerca di una casa da affittare. L'emergenza affitti, nel ravennate e più in generale in tutta la Romagna, è un problema reale, come ha spiegato a RavennaToday Ivano Venturini, presidente regionale e consigliere nazionale di Fimaa Emilia-Romagna - la Federazione che raggruppa i mediatori agenti d’affari aderente a Confcommercio, e come confermato da un agente immobilare ravennate.

A distanza di appena 10 giorni dall'appello lanciato sul nostro giornale per aiutare Gianluca a trovare una casa, arriva la buona notizia. "Dopo aver letto l'articolo mi hanno scritto in tantissimi offrendomi case da affittare - racconta il 42enne - Sono stato per due giorni in albergo, poi una donna ha letto l'articolo e mi ha contattato per dirmi che affittavano un appartamento vuoto a Castiglione di Cervia".

Gianluca lavora a Cesena e viveva con la compagna e le figlie Giorgia di 8 anni e Giulia di 16, che frequentano la scuola a Cervia, per cui sperava di trovare una casa sempre nel cervese. E così è stato: "Ho parlato subito con il proprietario, ho visto la casa e l'ho presa immediatamente. E' molto bella, nuova e grande, con anche due camere per le mie figlie! Ormai mi sarei accontentato anche di un monolocale. Mi hanno scritto anche tante altre persone che sono nella mia stessa situazione e non riescono a trovare una casa da affittare, a una famiglia addirittura ho trovato io una casa che era tra le proposte che mi sono arrivate!".