Restaurato il mosaico dedicato all’ex sindaco Matteucci: l’anima in acciaio la renderà più resistente

L’opera in mosaico “L’incontro”, realizzata in omaggio all’ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci sulla panchina in testata del canale Candiano in Darsena, è stata completamente restaurata. Ogni oggetto che ricorda la figura di Matteucci ora ha un’anima in acciaio che la rende molto più resistente. Ad occuparsi del restauro sono stati gli allievi dell’Accademia di belle arti di Ravenna, che hanno seguito il progetto originale dell’artista e docente Silvia Naddeo, con l’importante apporto di Marco Santi, docente di restauro di mosaico dell’Accademia.