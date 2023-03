Restauro delle mura storiche della Rocca: la prima parte dei lavori si concluderà a fine aprile

Dovevano concludersi a fine marzo i lavori di restauro delle mura storiche della Rocca Brancaleone, ma pioggia e basse temperature causano un ulteriore slittamento. L'intervento, comunque, dovrebbe concludersi entro il 29 aprile, rendendo così possibile l'utilizzo dell'arena per il consueto appuntamento della rassegna di cinema estivo. Entro il ponte del primo maggio si dovrebbero finalmente vedere i risultati dell'intervento di valorizzazione e recupero delle murature storiche dell'Arce, ovvero la sezione della Rocca ravennate che ospita l’area dedicata agli spettacoli.

Dopo la proroga concessa alla ditta appaltatrice in gennaio, che fissava la fine dei lavori al 30 marzo, il Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Ravenna ha concesso una nuova proroga di 20 giorni, su richiesta dell'impresa incaricata dei lavori, a causa delle giornate di pioggia che si sono verificate fra febbraio e marzo, ma anche delle "temperature particolarmente basse", come si legge sull'albo pretorio, che avrebbero ridotto la produttività del cantiere rendendo impossibile utilizzo dei ponteggi. Dunque la nuova fine dei lavori è fissata al 29 aprile. L'intervento fa parte dell'ampio progetto di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone che prevede una rifunzionalizzazione dell’arena spettacoli per giungere a una capienza totale di 1.400 posti a sedere una volta concluso l'intero progetto. I successivi lavori del progetto, probabilmente, riprenderanno al termine della stagione estiva.