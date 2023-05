Rete europea Sweden Emilia-Romagna network: l’assessora Annagiulia Randi eletta vicepresidente

Durante l’assemblea annuale del Sern (Sweden Emilia-Romagna network), una delle principali reti transnazionali europee che promuove le relazioni tra città, svoltasi nei giorni scorsi a Cervia, nell’ambito dell’elezione del nuovo consiglio direttivo, è stata eletta vicepresidente Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee e Cooperazione internazionale del Comune di Ravenna, che resterà in carica, come da Statuto, per due anni. In questa tornata la presidenza va alla Svezia con l’elezione di Cecilia Burenby, sindaca di Mjolby Kommun. All’incontro hanno partecipato circa 80 delegati provenienti da città italiane e svedesi.

”Mi sono avvicinata a questa rete da un anno – ha affermato l’assessora Randi - e ho apprezzato la concretezza che la contraddistingue, insieme ad un grande spirito di amicizia e collaborazione. Sono particolarmente onorata e spero di contribuire ad un ulteriore rafforzamento e consolidamento di questo network che contribuisce ad avvicinare territori e persone e ad attivare progetti innovativi grazie a fondi europei“.

Il Comune di Ravenna è membro della Rete SERN fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2005; fu deciso di aderire proprio per promuovere la cooperazione e gli scambi con la Svezia: da allora sono stati realizzati numerosi progetti finanziati dall'Unione europea in diversi ambiti, dall’ ambiente all’ istruzione, dall’imprenditorialità al turismo, dalle politiche sociali alla transizione digitale, che hanno coinvolto e impegnato Ravenna, uno dei comuni risultati tra i più attivi.