(Ri)spunta l'ipotesi di un secondo rigassificatore a Ravenna. De Pascale: "Basta tirare in ballo il nostro territorio senza motivo"

Spunta di nuovo l'ipotesi dell'arrivo di un secondo rigassificatore al largo di Ravenna, oltre a quello che sarà posizionato al largo di Punta Marina ed entrerà in funzione entro l'inizio del 2025. A segnalarlo è l'edizione genovese di Repubblica, che spiega come il Governo starebbe studiando di spostare proprio di fronte a Ravenna, nell'Adriatico, la nave rigassificatrice Golar Tundra di Piombino, fino ad oggi destinata a essere ricollocata tra due anni a Vado Ligure. Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha detto che "se il governo riterrà meglio collocare il rigassificatore da Piombino a Ravenna anziché nelle acque antistanti Vado Ligure, noi ne prenderemo assolutamente atto".

Sull'arrivo di un secondo rigassificatore a Ravenna, ipotesi già ventilata qualche mese fa e poi smentita da Snam, il sindaco Michele de Pascale ai tempi aveva affermato che "se la decisione fosse stata presa senza dialogare con il territorio saremmo davanti a un fatto molto grave". E oggi il primo cittadino interviene precisando quanto riportato da Repubblica - secondo il quotidiano nazionale il sindaco di Ravenna avrebbe detto di "non avere preclusioni a valutare l'ipotesi di ospitare un rigassificatore o di aggiungere la Golar Tundra all'altra nave che già sarà operativa a Ravenna". "Repubblica ha mal riportato, immagino in assoluta buonafede, alcune mie dichiarazioni riguardo all’ipotesi di una seconda nave rigassificatrice - spiega de Pascale - Ravenna sta facendo la propria parte come nessun'altra città italiana nella transizione energetica ed è abituata a discutere dei progetti in maniera seria e puntuale. Abbiamo autorizzato con assoluta convinzione un rigassificatore in tempi da record e aspettiamo da tempo notizie per il più importante impianto eolico offshore in via di approvazione al largo delle nostre coste. Chiediamo che la nostra serietà e responsabilità non venga strumentalizzata. Se il Governo per ragioni tutte politiche vuole spostate il rigassificatore di Piombino in altra sede nel Tirreno lo faccia, ma la si smetta di tirare in ballo il nostro territorio senza alcun motivo".

Gibertoni (Gruppo Misto): "Danno raddoppiato"

"Come avevamo ampiamente previsto mesi fa, ecco in arrivo un secondo rigassificatore a Ravenna, col beneplacito della Regione e delle istituzioni locali - attacca Giulia Gibertoni, presidente Gruppo Misto Regione Emilia-Romagna - Come sosteniamo da mesi, era proprio questa la destinazione a cui si voleva arrivare, raddoppiando di fatto l’impatto ambientale, l’inquinamento e il rischio per la sicurezza a carico della popolazione ravennate, nel totale silenzio delle istituzioni locali e col favore della Regione Emilia-Romagna. Purtroppo è pesante il prezzo che pagherà nel tempo la comunità locale di Ravenna con i rischi per la salute umana e per l’ecosistema rappresentati dalle emissioni fuggitive e dal rilascio di sostanze pericolose in mare, tra cui l’ipoclorito di sodio indispensabile al processo di rigassificazione, nonché il rischio di incidente rilevante che unità della stazza della BW Singapore e della Golar Tundra pongono quando ancorate davanti alle coste, comunque a pochi chilometri da centri densamente abitati, sia in termini di possibilità di sversamento che di incidente rilevante quale l’esplosione, ma anche per il pregiudizio arrecato allo sviluppo turistico così come anche allo sviluppo delle attività portuali ordinarie".

"Altro che transizione ecologica e sostenibilità, siamo all’esatto opposto: basti pensare alla quota di opere accessorie obbligatorie a supporto del rigassificatore, tra cui strutture portuali, terminali galleggianti offshore, dighe sommerse per difendere il rigassificatore dalle mareggiate, mezzi di navigazione per il gnl, strutture per il gas naturale, per capire che queste strutture impattanti arrivano per restare molto a lungo - conclude Gibertoni - Chiedo di nuovo con un’interrogazione alla giunta Bonaccini non ritenga di opporsi in tutte le sedi all’ennesimo pesante e insostenibile danno al territorio, allo sviluppo turistico e all’ambiente di Ravenna, un danno persino raddoppiato se, oltre al primo rigassificatore, se ne aggiungesse, come pare avverrà, addirittura un secondo".