Dopo l'alluvione la tabaccheria rialza la testa: "Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato"

Due colonne di palloncini dinnanzi l’ingresso e un cartello giallo con su scritto “Siamo aperti”. Così la tabaccheria Chiari di via Fratelli Rosselli a Faenza ha comunicato agli affezionati clienti di aver finalmente riaperto dopo l’alluvione. I locali sono stati rinnovati e da lunedì mattina in tanti ne hanno varcato la porta d’ingresso per un saluto, un incoraggiamento o per acquisti.

La tabaccheria è aperta da 15 anni, ma la saracinesca era purtroppo abbassata da quel maledetto 16 maggio, giorno in cui il quartiere è stato toccato in modo grave dall’arrivo della fiumana del Lamone. Tant’è che ancora oggi, lungo la via, si vedono cumuli di fango e macerie ai bordi della strada, oltre ai rami tagliati in urgenza dai vigili del fuoco nei giorni delle raffiche di forte vento. La vicina gelateria aveva già riaperto, si aggiunge in questi giorni alla riapertura anche il Museo Guerrino Tramonti.

Segnali di ripartenza conseguenti anche al moto di solidarietà sviluppatosi subito dopo l’alluvione. Non a caso all’interno della tabaccheria, di fronte all’ingresso, le tabaccaie Chiara e Stefania hanno posizionato un foglio di carta per "ringraziare di cuore tutti coloro che con un piccolo contributo” le hanno aiutate a ripartire. “A tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi su Gofundme, al Baraonda Cafè e ai suoi clienti, ai nostri clienti che hanno voluto contribuire personalmente, alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena, a Don Francesco e ai parrocchiani, all’associazione Laga Insieme Aps di Amatrice. Ringraziamo di cuore inoltre tutti gli amici e i volontari che nella prima fase dell’emergenza hanno faticato con noi per spalare e ripulire dal fango il nostro tabacchi”.

In particolare la Parrocchia aveva contribuito con una donazione di 2500 euro, mentre l’associazione Laga Insieme di Amatrice era stata contattata da un cliente della tabaccheria originario dell’Abruzzo. Piccoli ma significativi gesti di vicinanza, attraverso i quali da lunedì è stato ripristinato un servizio in più nel quartiere (la tabaccheria funge anche da cartoleria e piccola rivendita), viatico per la ripartenza che passo dopo passo, i cittadini auspicano possa interessare tutto il quartiere.