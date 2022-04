Fine dei lavori: dopo sei mesi riaperti al traffico i ponti di via Baiona

Ha riaperto venerdi pomeriggio il traffico veicolare sui ponti A118 e A119 in via Baiona, sul canale Magni, dopo la conclusione dei relativi lavori di ripristino tecnologico e risanamento strutturale che hanno comportato un investimento da 1,8 milioni di euro. I lavori hanno consentito di ristabilire la funzionalità degli impalcati, togliere le limitazioni di portata a 32 tonnellate e rendere i ponti idonei a sopportare carichi di Prima categoria, ricreando le migliori condizioni di sicurezza possibili per la viabilità.

Per venire incontro ai disagi subiti dall’intervento e dalla conseguente chiusura al traffico da parte degli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi di Porto Corsini, che svolgono attività permanenti, sarà definita nelle prossime settimane la delibera tesa a concedere l’esenzione della Tari (tassa rifiuti) per il 2022, che dovrà essere approvata dalla giunta e dal consiglio comunale.

Intanto gli abbonamenti gratuiti del servizio di traghetto rilasciati ai residenti di Porto Corsini a partire dallo scorso ottobre, poi prorogati sino al termine dei lavori, saranno validi anche nel fine settimana delle festività pasquali. Le agevolazioni a favore dei residenti che prevedono uno sconto sui titoli di viaggio più utilizzati resteranno invece valide fino al 31 dicembre 2022.

Le lavorazioni che hanno interessano i ponti A119 (il primo che si incontra andando verso Porto Corsini, a due campate, lungo 54 metri) e A118 (a cinque campate, di cui quella centrale in acciaio, lungo 130 metri) possono essere sintetizzate in due fasi: la prima ha riguardato esclusivamente lavori di ripristino strutturale sul ponte A118. Nella seconda sono stati eseguiti in contemporanea i lavori di ripristino strutturale del ponte A119 e completati i lavori di ripristino sul ponte A118. Per quanto riguarda il ponte A119, vista la ridotta luce libera tra l’intradosso delle travi e il pelo dell’acqua, si è proceduto all’esecuzione delle lavorazioni necessarie con l’ausilio di chiatte galleggianti semisommerse.