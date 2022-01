Riaperto l'Emporio Solidale di Montaletto: nella pandemia ha aiutato 120 famiglie

Ha riaperto venerdì l'Emporio solidale a Montaletto dopo una chiusura temporanea. Le famiglie, sempre in contatto con i volontari, sono tornate ad accedere al magazzino. L'Amministrazione comunale ha garantito la continuità del servizio in attesa della fine del percorso di co-progettazione avviato a novembre per la creazione della rete locale di lotta allo spreco. Il percorso ha coinvolto oltre trenta realtà del territorio in una serie di incontri e ha prodotto una proposta di co-progettazione che nelle prossime settimane verrà condivisa e presentata alla città. La proposta tocca tutte le tematiche legate alla cultura di prevenzione dello spreco non solo in ambito alimentare, ma anche delle risorse legate ai beni primari.

L'assessora al Welfare e al Volontariato Bianca Maria Manzicommenta: "Ringraziamo il Coordinamento del Volontariato per aver gestito in questi anni l'Emporio solidale, come progetto del Welfare dell'Aggancio, e ringraziamo i tanti volontari e le associazioni, come Un posto a tavola, che l'hanno sempre sostenuto. Il progetto in questi anni si è evoluto ed è cresciuto insieme ai volontari. Durante la pandemia ha visto aumentare il numero delle famiglie aiutate (fino ad un massimo di 120 nuclei) e anche per questo riteniamo sia importante continuare a sostenere questa realtà".