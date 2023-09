Dopo l'alluvione la catena di elettrodomestici riapre a Fornace Zarattini. E apre anche un nuovo negozio

A quattro mesi di distanza dalla tremenda alluvione di maggio, Fornace Zarattini rinasce anche attraverso la sua zona commerciale. Dopo la riapertura del Toys Center, si vede nuova vita anche sull'altro lato di via Faentina con la riapertura del rinnovato MediaWorld di Ravenna, avvenuta oggi. A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastroè intervenuto il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l’assessora alle attività produttive Annagiulia Randi e il board MediaWorld, presieduto da Guido Monferrini.

Il negozio allagato a maggio



Il punto vendita di Via Faentina, inaugurato per la prima volta nel 2004, è uno store che, in 20 anni di attività, è diventato un riferimento per la cittadinanza contribuendo alla digitalizzazione dell’area e all’evoluzione di una città che oggi, grazie alla resilienza del popolo romagnolo, prosegue senza sosta nella ripartenza. MediaWorld, presente in Emilia-Romagna con 11 punti vendita, ha deciso di fare di Ravenna il punto vendita simbolo di questa ripartenza, ricostruendolo lì dove era prima ma più bello e innovativo.

Un team composto da 36 persone provenienti dalla provincia che, dopo la temporanea riallocazione in altri punti vendita del territorio, possono ritornare a sostenere e guidare i concittadini nella scelta della migliore tecnologia. A Ravenna sono presenti 5 Experience Zone dedicate alle passioni e preferenze che caratterizzano la clientela locale che saranno palcoscenico di eventi e incontri con influencer ed esperti. In occasione della riapertura di Ravenna, dal 28 settembre al 1 ottobre sarà attiva la speciale promozione “No Iva” con la carta MediaWorld Club a vantaggio di tutti i clienti dello store.

“Restituire ai cittadini ravennati e ai colleghi un MediaWorld completamente rinnovato è un momento ricco di significato – Ha dichiarato Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld – Fin dalla prima riunione con il Consiglio d’Amministrazione non abbiamo avuto dubbi nel prendere la decisione di fare un investimento aggiuntivo per creare proprio a Ravenna il secondo Experience Store con layout ‘Look&Feel’ in Italia. Qualche giorno fa, inoltre, abbiamo potuto inaugurare assieme alle Istituzioni il primo MediaWorld Tech Lab, donato al Liceo Artistico Nervi-Severini; è stato un momento emozionante e una dimostrazione di fruttuosa collaborazione Pubblico-Privato a favore delle nuove generazioni. Questo investimento avvalora il l’impegno assunto ormai da tre anni che vede MediaWorld come promotore delle materie STEM sostenendo i giovani nella loro formazione nel campo delle scienze e della tecnologia”.

Nell’occasione dell’inaugurazione Monferrini ha infine dichiarato: “L’Emilia-Romagna rappresenta per MediaWorld una delle regioni più rilevanti e per questo colgo l’occasione per annunciare un ulteriore importante investimento che interesserà una delle città più colpite dall’alluvione, ovvero Forlì, dove entro l’anno sarà inaugurato il primo MediaWorld del Capoluogo. Come per Ravenna intendiamo offrire un presidio di tecnologia e innovazione a tutta la cittadinanza che, cosa non secondaria, implicherà nuove opportunità d’impiego e d’indotto locale”.

In risposta all'emergenza a seguito dell’alluvione, MediaWorld ha intrapreso una serie di azioni concrete in collaborazione con importanti attori del territorio per affrontare la fase acuta dell'emergenza e contribuire al ritorno alla normalità. Nella prima fase, MediaWorld ha stretto una preziosa partnership con la Croce Rossa, contribuendo alla raccolta di fondi e fornendo supporto diretto alla popolazione. L'azienda ha previsto di donare prodotti di prima necessità, tra cui lavatrici e asciugatrici, per garantire il supporto e il benessere delle famiglie.

Tuttavia, l'impegno di MediaWorld non si ferma qui. Con uno sguardo rivolto al futuro e consapevole che la crescita e la cura del territorio dipendono dai giovani, MediaWorld ha collaborato attivamente con la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico regionale (Servizio Marconi TSI) per identificare ed allestire 10 MediaWorld Lab in altrettante scuole della provincia di Ravenna, Cesena e Forlì. Questi laboratori forniranno agli studenti le risorse e le opportunità necessarie per sviluppare competenze chiave nel settore dell'elettronica di consumo e dell'innovazione tecnologica, preparandoli così per il futuro.