Dopo i lavori di ammodernamento riapre il supermercato a Porto Fuori

Ha riaperto questa mattina, dopo i lavori di ammodernamento, il Conad City di Porto Fuori. Il punto vendita si trova in via Staggi 27 e dà lavoro a 11 dipendenti. La superficie di vendita è di circa 250 metri quadrati. Si tratta del tipico negozio di prossimità, facilmente raggiungibile e con un’offerta pensata per la spesa di tutti i giorni. La gestione è affidata alla Mini Market Alimentari Porto Fuori di Roberto De Matteis e soci. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30; chiuso la domenica.