Sette mesi dopo l'alluvione riapre il supermercato di Fornace Zarattini

Dopo la chiusura causata dalla tragica alluvione di maggio, il supermercato Famila di via Faentina ha riaperto completamente ristrutturato e con nuovi servizi per i clienti. A distanza di quasi sette mesi, il punto vendita di 2000 metri quadri ricomincia la sua attività con gli stessi collaboratori e dipendenti, oltre 50 persone, che dopo essere stati dislocati in altre sedi possono finalmente tornare al proprio luogo di lavoro.

L’inaugurazione del punto vendita si è svolta nei giorni scorsi con il classico taglio del nastro per mano del sindaco Michele de Pascale che ha voluto presenziare alla cerimonia per testimoniare che con forza, carattere e determinazione anche dopo gli ingenti danni provocati dalla drammatica alluvione si può ricominciare. Ha infatti dichiarato: “Questa riapertura è un successo per l’azienda, per i lavoratori e per la comunità. Come molte nostre imprese, anche questo supermercato che fa parte di Arca Commerciale, ha riaperto contando sulle proprie forze, ma ora, finalmente, è possibile chiedere gli indennizzi che speriamo possano arrivare velocemente. Sotto l’aspetto della protezione del territorio, in questi giorni siamo al lavoro con il commissario Figliuolo per creare opere che lo rendano più sicuro”.

“Questa riapertura per noi ha un grande significato. Sono serviti oltre sei mesi di lungo lavoro per restituire ai nostri clienti il loro supermercato, un punto vendita storico per la città e per noi. Infatti, questo Famila è stato il nostro primo punto vendita inaugurato nel 2005, quasi vent’anni fa; un vero fiore all’occhiello che oggi rifiorisce più bello che mai. Rivedere così tante persone tornare ad affollare le corsie è stato per noi come un abbraccio ricevuto dalla collettività che ci ricompensa delle enormi ultime fatiche”, ha dichiarato Giovanni Baldacci, presidente di Arca Commerciale.