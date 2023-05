A14, lavori intensi nella notte: riaperto il tratto tra Forlì e Faenza, si circola su una sola corsia

E' tornata percorribile l'A14tra Faenza e Forlì dopo la chiusura notturna per lavori. Nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì la task force di ASPI - già operativa ininterrottamente su diversi fronti - ha operato per il ripristino dei danni causati dalle alluvioni al fine di consentire nel più breve tempo possibile il ritorno alla normale circolazione. Per consentire il proseguimento degli interventi di ripristino, il traffico circola su una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni. Al primo mattino si registravano 5 chilometri di coda tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Forlì verso Ancona.

