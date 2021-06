Colpo di scena a Mirabilandia: nel giorno di riapertura una 'rombante' proposta di matrimonio

La prima giornata della stagione 2021 di Mirabilandia - avvenuta martedì mattina dopo la chiusura invernale e quella, prolungata, legata alle misure anti-Covid - si è aperta con una 'rombante' proposta di matrimonio. Tra le moto, le auto e le acrobazie dello spettacolo “Hot Wheel City: la nuova sfida”, infatti, sull’asfalto della stunt arena è arrivata la proposta di matrimonio di Andrea che, davanti a circa 900 spettatori e al figlio Gabriele, ha chiesto la mano a Francesca. La coppia di Roseto degli Abruzzi, insieme al figlio, è stata tra i primi ospiti del parco di divertimenti ravennate. Una proposta di grande effetto che ha reso indimenticabile l’avvio della nuova stagione.

C’era anche Gilles Donzellini, presidente di Ravenna Incoming, assieme all’assessore al Turismo del Comune, Giacomo Costantini, alla riapertura ufficiale del parco. “Siamo molto contenti – ha detto Donzellini - vedere finalmente aperti Mirabilandia e gli altri parchi tematici della nostra riviera significa riposizionare un tassello fondamentale della nostra offerta turistica. Quello legato ai parchi è un richiamo importantissimo, che si abbina da sempre al mare e alla città d’arte: a maggior ragione quest’anno, con le celebrazioni del settecentesimo anniversario dantesco che speriamo portino in città molti visitatori anche nuovi per Ravenna. Inoltre, poter nuovamente godere delle decine e decine di attrazioni all’aperto che Mirabilandia propone al pubblico è ancor più bello, dopo mesi e mesi di forzate limitazioni. Insomma, anche se si è persa qualche settimana rispetto alle stagioni normali, ci auguriamo davvero che il parco possa vivere un’estate in grande stile, e contribuire a farla vivere all’intera città”.

“Applaudiamo alla riapertura di Mirabilandia – gli ha fatto eco l’assessore Costantini – che rappresenta un polo di grande attrazione per tutta la nostra provincia, ma al tempo stesso anche un importante volano per la nostra economia: sia per quanto riguarda l’indotto che mobilita, sia perché fornisce opportunità di lavoro a centinaia di operatori con grandi competenze. E l’esperienza della scorsa estate ci conferma che tutte le attività del parco si svolgono in totale sicurezza, per cui davvero possiamo augurare buon vento a questa nuova stagione appena partita”.