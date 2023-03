Riapre il parco naturale di Cervia: al via un progetto di riqualificazione da 800mila euro

Sabato il Parco naturale di Cervia ha riaperto le porte al pubblico. Nel mese di marzo sarà possibile visitarlo il sabato e la domenica, mentre da aprile tutti i giorni fino alla fine dell’estate. La giornata inaugurale è stata ricca di eventi con un’escursione guidata lungo i sentieri, laboratori creativi e intrattenimenti per i bambini. All’inaugurazione era presente il Sindaco Massimo Medri che ha presentato il Progetto di valorizzazione e riqualificazione del Parco.

Numerosi gli interventi che verranno eseguiti. Sono state programmate diverse opere di riforestazione, nuova realizzazione e rifunzionalizzazione, anche a seguito dei danni causati dalla tromba marina del 2019 che ha interessato in parte il Parco. Tra questi interventi, la costruzione di nuovi uffici, in sostituzione di quelli esistenti, parzialmente danneggiati dalla tromba marina, di un’aula didattica e la ristrutturazione del bar/ristorante esistente a servizio del parco.

Il finanziamento complessivo è di 800 mila euro di cui 250 mila euro fondi propri dell’Amministrazione e 550 mila finanziamento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’intervento per i nuovi uffici è finanziato dall’Amministrazione con risorse proprie per un importo complessivo di 250.000 euro. Il fabbricato, che ospiterà gli uffici del personale addetto alla gestione del parco e i servizi igienici pubblici, è stato progettato ad alta sostenibilità ambientale e ad energia quasi zero (nZeb), grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ad un involucro a basso impatto termico. I lavori sono in corso di attuazione e l’ultimazione è prevista entro l’estate.

Inoltre il Parco Naturale per la sua completa valorizzazione ha avuto un finanziamento di 550 mila euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso aula didattica, realizzato con struttura e rivestimenti in legno ed inserito nel contesto paesaggistico, in correlazione con il nuovo fabbricato ad uso uffici; nella ristrutturazione del punto ristoro esistente dove saranno ampliati gli spazi ad uso cucina e servizi per il personale, mantenendo inalterata l’attuale struttura portante, e che vedrà una riqualificazione energetica con impianto a fonti di energia rinnovabile. La realizzazione dell’opera, attualmente in corso di progettazione, è prevista nell’autunno del 2023.

Il contributo fa parte del fondo più complessivo del PNRR di 6 milioni di euro, destinato al comparto delle Saline e alle Pinete e che, oltre il Parco naturale, comprende il Centro visite la Pista ciclabile anello del sale, il Museo del governo delle acque, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima, la realizzazione della torre di avvistamento. Per quanto riguarda la gestione del Parco, anche per l’anno 2023 è stato approvato il Piano di gestione presentato dal concessionario “Parco Naturale di Cervia Società Consortile a Responsabilità Limitata”. Nell’accordo sono previste le attività di manutenzione delle strutture, la gestione degli animali, eventi ed iniziative, il Cerviavventura e la valorizzazione di aspetti socio assistenziali nella gestione e promozione dei rapporti con le associazioni.

Il sindaco Medri ha dichiarato: “Il Parco Naturale di Cervia è una delle risorse ambientali più preziose del nostro territorio. E’ stato istituito nel 1962 e i suoi 27 ettari sono un’area protetta per numerose specie di animali e di piante. E’ un luogo da sempre apprezzato dai nostri cittadini e turisti, in particolare dalle famiglie e dai bambini per il ruolo educativo e per le sue attrazioni. Grazie ai finanziamenti dell’amministrazione e del PNRR per un investimento complessivo di 800 mila euro, l’importante progetto di riqualificazione darà un nuovo volto al cuore di questo patrimonio naturalistico. Il Parco fa parte della nostra storia ambientale per questo merita la giusta attenzione, dobbiamo prendercene cura, riqualificare e rinnovare le aree che necessitano di intervento, in modo da renderle interamente fruibili al pubblico”.