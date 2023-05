Dopo la chiusura forzata, il Pineta è pronto ad aprire con la nuova gestione: fissata l'inaugurazione

Inizia la "fase 2" del Pineta dopo la sua crisi giudiziaria che ha portato alla chiusura nei mesi scorsi. La società legata allo stilista fiorentino Roberto Cavalli è subentrata nella gestione dello storico locale ed ora è pronta per la stagione estiva. A rilevare la storica discoteca Pineta di Milano Marittima, nel cuore della Romagna è un gruppo di imprenditori con ventennale esperienza al Just Cavalli di Milano, ora ribattezzato Just Me, che negli ultimi anni si è sviluppato nei luoghi più noti di tutta Italia, tra cui Porto Cervo e in Versilia. Con loro un team che ha sviluppato la sua attività al Mambo Beach e Oceano.

La nota discoteca apre così al grande pubblico per la stagione estiva il 2 Giugno, con una veste nuova. Tempio di veline, calciatori e star dello spettacolo, il Pineta si prepara alla ripartenza e a una stagione fatta di eventi e serate. Tante le novità apportate dal gruppo milanese alla struttura storica che, dopo aver chiuso i battenti a gennaio, riaprirà con un nuovo look, e un tocco di mood internazionale.