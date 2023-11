Riapprovato il progetto della nuova scuola di Ponte Nuovo: un investimento da 15 milioni di euro

E' stato riapprovato nei giorni scorsi dalla Giunta di Ravenna il progetto definitivo-esecutivo della nuova scuola elementare di Ponte Nuovo, per la cui realizzazione il Comune ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 9.130.000 euro. Un progetto che, per la sola scuola, è stato quantificato in 11 milioni dai progettisti incaricati, e a questo va aggiunto un fondo spese per imprevisti pari a 4,7 milioni di euro. Una somma totale che quindi raggiunge la bellezza di 15,7 milioni di euro, finanziati in parte dal Pnrr e in parte dal Comune.

La nuova scuola di Ponte Nuovo, che andrà a sostituire gli attuali plessi Ceci e Gulminelli (che saranno riconvertiti in aree verdi), si svilupperà su due piani e occuperà una superficie coperta di 2543 metri quadri. La scuola sorgerà all’angolo tra via del Pino e via 56 Martiri, accanto al polo per l’infanzia 0-6 che sarà finanziato con fondi Inail. Complessivamente, tenendo conto di un numero massimo di bambini per aula pari a 25, la nuova scuola sarà in grado di ospitare 375 alunni. E insieme al vicino polo per l’infanzia 0-6 costituirà un unico polo scolastico per la fascia 0-12. Il progetto, per rispettare i tempi previsti dal Pnrr, prevede che la scuola sia terminata e collaudata entro il 30 giugno 2026.

Il progetto

A quanto si evince dal progetto esecutivo, gli ingressi principali saranno due: uno al plesso didattico ed alla mensa/biblioteca da via Del Pino nella parte mediana del fabbricato e l’altro, autonomo alla palestra, sempre da Via del Pino lato sud supportato da un parcheggio dedicato. Questo ne permetterà anche l’utilizzo in orario extra scolastico. Gli spazi per la didattica saranno composti da 15 aule didattiche e interciclo, 2 "spazi morbidi", un'aula informatica e 4 aule flessibili di cui una con funzione di biblioteca. Le aule avranno dimensioni omogenee di circa 55 mq.

La scuola sarà dotata anche di una palestra da 603,9 mq oltre i relativi servizi igienici, spogliatoi, primo soccorso, depositi e connettivo. Tale struttura sarà aperta anche alla comunità extra-scolastica e sarà dotata di un’area dedicata alla permanenza degli accompagnatori. Possiederà inoltre delle caratteristiche quantitative e qualitative che rispetteranno le indicazioni delle Norme Coni per l'impiantistica sportiva.