Riapre il supermercato alluvionato dopo oltre un mese di lavori: "Sarà più moderno, funzionale ed accogliente"

L'alluvione del 16 maggio aveva colpito anche il punto vendita iN’s Mercato di Faenza. Ora, a un mese e mezzo da quei tragici momenti, il 5 luglio il supermercato si prepara a riaprire, alla presenza del sindaco Massimo Isola. La catena di supermercati, sotto l’egida del claim “Ripartiamo iN’sieme”, ha anche attivato un’importante iniziativa benefica - in cui è stata coinvolta Casa famiglia Donai, impegnata nel sostegno delle persone bisognose - grazie alla quale saranno donate oltre 100 spese a supporto delle persone e famiglie in difficoltà. Un gesto concreto per dimostrare vicinanza e presenza.

"Siamo una realtà imprenditoriale che ha radici profonde in questa regione e vogliamo contribuire alla sua rinascita - spiega Moreno Fincato, direttore Generale di iN’s Mercato -. Per questo abbiamo deciso di investire nella riapertura dei punti vendita danneggiati dall’alluvione. Abbiamo iniziato a lavorare con prontezza e con costanza per rimetterli in sesto, rendendoli più moderni, funzionali ed accoglienti, per offrire ai nostri clienti un servizio migliore e una selezione di prodotti di qualità".

"Vogliamo dare un segnale forte di impegno sociale e responsabilità civica, creando opportunità di crescita e di sviluppo - conclude -. Espressione di questa filosofia, che rappresenta l’anima della nostra azienda, sarà anche la donazione di spese alla comunità locale, che abbiamo fortemente voluto: siamo convinti che questo sia il modo migliore per ripartire con determinazione e passione".