Finiti i lavori sul ponte mobile: l'infrastruttura riapre in leggero anticipo

Lieve anticipo per la riapertura del ponte mobile sul Candiano. I lavori di manutenzione straordinaria, a cura dell’Autorità Portuale di Ravenna, necessari ed urgenti per garantire la sicurezza del transito veicolare sul ponte, si sono conclusi. La riapertura al traffico, inizialmente fissata per domani, è stata anticipata invece alle 17 di oggi pomeriggio.

In seguito alla riapertura del ponte mobile sul Candiano è stata ripristinata la precedente viabilità e di conseguenza dalla mezzanotte di oggi, giovedì 8 giugno, verrà riattivata la zona a traffico limitato di via Di Roma. La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non sarà quindi più consentita a tutti ma solo agli aventi titolo a transitare in ztl.

Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria. Domani, venerdì, l’incrocio sarà presidiato dalla Polizia Locale per indirizzare correttamente gli automobilisti. Nelle vie circostanti sarà ripristinata la cartellonistica di avviso e l’informazione verrà divulgata anche attraverso i pannelli a messaggio variabile.