Riapre al traffico un tratto di via Renaccio a Faenza

Dalle ore 16 di oggi, giovedì 11 aprile, via Renaccio è riaperta al transito in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra l'intersezione semaforica con ponte Rosso/via Ballardini e il parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe. Permane invece, fino al termine dei lavori il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto di via Renaccio compreso tra via Lapi e l'ingresso al parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe. L'accesso al parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe sarà dunque garantito in ingresso ed uscita da via Renaccio lato ponte Rosso.