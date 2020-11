Riapre anche il mercato in piazza Medaglie d’Oro

Venerdì riapre anche il mercato di piazza Medaglie d’Oro a Ravenna città. Come ogni venerdì, dalle 8 alle 13.30, sarà nuovamente possibile fare acquisti nei banchi allestiti nella piazza, che sarà adeguata alle misure anticovid previste dall’ultima ordinanza regionale con la perimetrazione e la diversificazione degli accessi in entrata e in uscita. L’area, per evitare assembramenti, sarà presidiata, con il coordinamento della Polizia locale, da volontari resisi disponibili tra gli stessi ambulanti.

“Nell’ambito delle attività mercatali - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani – si sta cercando di tornare alla normalità sia pure nel rispetto di tutte le misure di sicurezza; a realizzare questo obiettivo stanno collaborando non solo associazioni di volontariato strutturate ma anche singoli cittadini e gli stessi operatori, che ci tengo molto a ringraziare”.

Il mercato di piazza Medaglie d’Oro riapre all’indomani di quello di Sant’Alberto e si aggiunge all’elenco degli altri mercati attivi sul territorio comunale adeguati alle misure anticovid. Si ricorda quindi che sono aperti i mercati di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini (mercoledì e sabato) e delle località di Castiglione (martedì), Mezzano (martedì), Piangipane (giovedì), Sant’Alberto (giovedì), San Pietro in Vincoli (venerdì) e San Zaccaria (lunedì). Aperti anche i tre mercati contadini di piazza Della Resistenza, piazzale Farini e piazzale Marinai d’Italia, accorpati e trasferiti in parco Celso Strocchi (pista di pattinaggio), in via Ugo Foscolo, (lunedì e giovedì dalle 14 alle 18); attivo anche il mercato Bio Marché, in piazza San Francesco (il martedì dalle 16 alle 20).